La Cremonese di Ceccherini è la terza promossa in A per la prossima stagione: impresa in casa dello Spezia

Impresa vera e propria per la Cremonese che ha conquistato la promozione in Serie A vincendo la finale di ritorno dei play-off di B in casa dello Spezia, favoritissimo. Ai lombardi serviva vincere in tutti i modi vista la peggior posizione in stagione regolare e il 2-3 finale è stato decisivo dopo lo 0-0 dell'andata.

Partita indirizzata nel primo tempo da De Luca con lo 0-1 al 25'. Nella ripresa Cremonese che va sullo 0-3 con Collocolo e ancora De Luca al 79' e sembra chiudere i conti ma lo Spezia trova incredibilmente due reti in un minuto: prima Esposito all'83' e poi Vignali all'84'. Finale burrascoso, con due rossi per lo stesso Vignali e Nasti ma risultato che non cambia più e l'ex viola Ceccherini, titolare, tornerà così a giocare in A.