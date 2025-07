Il neo acquisto viola Jacopo Fazzini ha risposto alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa di presentazione.

“Ringrazio l'Empoli che mi ha dato l'opportunità di essere qua - ha detto il centrocampista viola - ma soprattutto ringrazio la società viola e il presidente Commisso, per me è un sogno essere qui e quando c'è stata la chiamata della Fiorentina ho detto subito sì. L'anno scorso ho passato un periodo difficile anche a causa di infortuni, ma affrontarlo mi ha aiutato a crescere e mi ha fatto maturare e fare un buono finale di stagione”.

Fazzini prosegue rispondendo ad una domanda sugli obiettivi stagionali: “Gli obiettivi personali li tengo per me. Nello spogliatoio ci siamo dati degli obiettivi importanti, ci vorrà tanta volontà e cuore, vogliamo alzare l'asticella anno dopo anno. Non ho timore di indossare questa maglia, perché la felicità che provo sovrasta il resto. So che prenderò applausi ma anche fischi, dipende da come mi esprimerò sul campo”.

Infine un passaggio anche su un possibile futuro compagno di squadra: “Con esposito non mi sono sentito per il mercato, ognuno fa le sue scelte con la propria testa, per il proprio bene, se giocheremo ancora insieme sarò contentissimo”.