Dalla Polonia sono arrivate anche le reazioni dei giocatori del Real Betis (vincenti contro lo Jagiellonia) alla notizia del passaggio del turno della Fiorentina, con le due squadre che si giocheranno un posto in finale. Queste le parole di Jesús Rodríguez nel post partita a El Larguero: “Se mi avessero detto a inizio stagione che avrei vissuto tutto questo non ci avrei creduto. Ci stiamo godendo la vittoria. Fiorentina? Sappiamo che sono un avversario tosto, ma anche noi siamo tosti. Arriviamo in semifinale con una buona fiducia e non vediamo l'ora di giocare quella partita”.

Gli fa eco il centrocampista biancoverde Sergi Altimira, che sulla semifinale contro la Fiorentina ha detto: “Fino a oggi non volevamo pensare oltre lo Jagellonia. La Fiorentina è un avversario molto più grande, ma dobbiamo affrontarla con la stessa umiltà e voglia di stasera”.

Infine, le dichiarazioni di Fran Vieites: “È una competizione europea, tutti qui sanno giocare molto bene. Nessuna squadra ci ha reso le cose facili, tutte vogliono vincere. Contro la Fiorentina saremo anche in undici contro undici. Dobbiamo dare il meglio di noi stessi perché è quello che ci darà cose positive”.