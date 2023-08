FOTO FN: Il nuovo elemento 'paesaggistico' entrato in funzione al Viola Park

Piano, piano il Rocco B. Commisso Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina, sta entrando pienamente in funzione. Ad uno, ad uno si cominciano a vedere attivi anche gli elementi di decoro, come ad esempio lo zampillo del laghetto che sale in alto e che può essere ammirato dalla strada che costeggia l'impianto.

E di questi ‘accessori’ all'interno ce ne sono molti. I tifosi viola potranno vederli meglio non appena sarà possibile accedere alla struttura, ovvero quando ci sarà l'agibilità.