Nzola-Pisa: un affare ormai la traguardo ma i nerazzurri potrebbero rinviare la chiusura per valutare ancora gli attaccanti in rosa

Pochi dubbi sull'accordo tra M'Bala Nzola e il Pisa che ha avuto l'ok dalla Fiorentina sul diritto di riscatto, a circa 5,5 milioni di euro. L'angolano aspetta il via libera per andare verso la costa ma i nerazzurri, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbero rinviare la chiusura dell'affare per valutare fino in fondo gli attaccanti in rosa, Lind e Meister. La prossima settimana per il Pisa due amichevoli contro Bayer Leverkusen e Augsburg dopo le quali potrebbe arrivare la conclusione della trattativa.