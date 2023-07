Ceccarini: "Fatta per il passaggio di Terzic in Austria, battuta la concorrenza del Bologna. Ecco quanto incasserà la Fiorentina"

Arrivano importanti aggiornamenti di mercato per quanto riguarda la Fiorentina. E a riportarli ci ha pensato l'esperto Niccolò Ceccarini a Radio Toscana:

“È praticamente fatta per il passaggio di Aleksa Terzic al Salisburgo. Battuta la concorrenza di altri club fra cui il Bologna: il terzino serbo si prepara a trasferirsi in Austria a titolo definitivo per 5,5 milioni di euro più bonus che possono salire fino a 2 milioni e mezzo in più nelle casse della Fiorentina”.

L'arrivo di Fabiano Parisi dunque ha portato alla cessione del laterale serbo dopo tante stagioni passate sotto contratto con la società viola.