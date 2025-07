Da poco è iniziato l'allenamento a porte aperte al Viola Park della Fiorentina. Prima dell'inizio del lavoro in campo, la squadra viola si è riunita al centro del campo per osservare il minuto di silenzio in ricordo di Celeste Pin.

Commozione e silenzio

L'ex difensore viola è stato trovato senza vita oggi nella sua abitazione e ci ha lasciato all'età di 64 anni. Commozione e silenzio al Viola Park nel ricordo di una delle bandiere della Fiorentina.

La foto e il video del minuto di silenzio

Questa la foto e il video realizzato da Fiorentinanews.com: