Ex attaccante viola, Renato Buso ha parlato a Lady Radio analizzando alcuni temi della vittoria della Fiorentina in casa del Cagliari. Ecco gli argomenti toccati dall'ex calciatore gigliato.

‘Dalla Fiorentina ci si aspetta più spesso un gioco come quello visto ieri’

"La Fiorentina senza Kean doveva impostare da dietro ed è quello che ha provato a fare ieri, con Pongracic, come già accaduto nelle gare precedenti. È uno sviluppo diverso di gioco rispetto alla palla lunga su Kean, il primo gol arriva con una serie di scambi tra i giocatori gigliati: è questo che ci si aspetta da una Fiorentina che deve riuscire a giocare più spesso in questo modo. Dopo 20' di confusione, la Fiorentina è entrata in scena e messo in mostra la sua superiorità tecnica, nonostante Fagioli non sia mai stato in partita".

“Beltran ha fatto il lavoro che sa fare, anche andando a contrasto. È un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero in squadra, sia quando parte titolare che quando subentra. Da lui ci aspettavamo qualche gol in più, ma è giovane e sta crescendo. Gosens ha segnato un gol non banale, un calciatore di personalità e corsa. Un giocatore che trovi ovunque e che quando parla non è mai banale, un uomo molto intelligente”.

‘Palladino può crescere, ci ha messo troppo a organizzare la squadra, ma…’

“Alla rosa viola mancano vice Kean e vice Dodô, sono ruoli scoperti. L'ossatura però è valida e Palladino ha dato solidità alla squadra e al gruppo, è giovane e potrà crescere anche lui, dando un gioco che a volte alla squadra manca. C'è temperamento, ma mancano concetti di gioco. Ci ha messo un po' troppo a organizzare la squadra dopo il mercato invernale, dopo tutti i cambiamenti fatti, poi è stato intelligente a capire il da farsi”.