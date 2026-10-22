Sottil ricorda le sue azioni alla Fiorentina: "Quando lo rifarò sarà come la prima volta"
Riccardo Sottil. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Riccardo Sottil non fa più parte del progetto sportivo della nuova Fiorentina di Paratici, con l'attaccante classe '99 che non si allena più con i compagni di squadra in viola.
Voglia di rivalsa
Nelle ultime ore, nelle sue storie Instagram, Sottil ha condiviso 3 video compilation delle sue giocate con la maglia della Fiorentina.
“Quando lo rifarò…”
Nella prima clip si legge anche la frase: “When i do this again, it’ll be like di first time” che tradotto significa: “Quando lo farò di nuovo sembrerà come la prima volta”. Voglia di rivalsa per Sottil dopo le non fortunate parentesi con Milan e Lecce.
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