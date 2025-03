Pin: "Gudmundsson? Dainelli mi disse che era un fenomeno e ora lo possiamo vedere anche a Firenze. I suoi segreti sono..."

Albert Gudmundsson finalmente è tornato. La Fiorentina sta vedendo quello che l'islandese è veramente in grado di fare in campo.

Fisico e testa

Ma qual è il segreto del nuovo Gudmundsson? Per l'ex difensore viola, Celeste Pin, c'entrano due componenti: “Fisico e testa. Quando è arrivato non era al meglio né sotto l'aspetto fisico né sotto quello mentale. Ma non avevo dubbi sul calciatore”.

“Un fenomeno”

Pin aggiunge parlando con il Corriere dello Sport-Stadio: "Conosco Gilardino e Dainelli che lo hanno avuto a Genova e avevano garantito per lui. "Questo è un fenomeno" mi disse Dainelli. Ora lo possiamo vedere anche a Firenze".