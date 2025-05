La Nazione: Le scelte anti giallorossi

In apertura, sulla prima pagina del Quotidiano Sportivo dell'edizione odierna de La Nazione di Firenze, troviamo scritto il titolo “Corri e salta. Sfida capitale”. L'approfondimento subito dopo, a pagina 2: “Champions, ora o mai più. Il sogno, i calcoli, il futuro: oggi è un vero spareggio. Ma per vincere serve Kean”. Al centro della pagina le probabili formazioni, mentre in basso un riquadro di approfondimento: “Da Siviglia a Roma, 1.400 all'Olimpico”.

A pagina 3, invece: “La partita delle anchine. Palladino alla prova decani, dopo Pellegrini c'è Ranieri. L'annata insieme alla Juve”. Sulla destra, in alto, un approfondimento sulla Roma: “Mai una sconfitta nel 2025: 16 i punti recuperati ai viola”. In basso, invece, uno spazio per la Fiorentina Femminile: “Inter ko, sogno Champions. Ora c'è da tifare per il Milan”. A pagina 4: “Le scelte anti giallorossi. Centrocampo, ecco Adli. Folo sulla corsia di destra. In attacco Kean con Gud”. In basso, le possibili scelte della Roma contro la Viola. Sulla destra, invece, un articolo dedicato a Bove: “Dai ricordi al futuro. Edoardo, l'emozione di ritornare a Roma”.