Massimo Ambrosini, ex viola e commento tecnico di Inter-Fiorentina per Dazn, ha parlato della partita persa dalla squadra di Palladino nel post gara: “L'Inter ha meritato la vittoria, specialmente per l'approccio che ha avuto nei due tempi”.

“Gravissimo errore”

“Sul primo gol ovviamente c'è un gravissimo errore, il protocollo tuttavia parla chiaro: non può intervenire il VAR. Ma questo oggettivamente è un errore grave”.

E sul rigore…

“Il rigore dato alla Fiorentina? Cosa può fare Darmian, non può nemmeno pensare di levare il braccio. Per me risulta complicato fischiare un rigore del genere...”.

Infine su Zaniolo

"La Fiorentina comunque ha fatto una partita di sacrificio, Kean infatti non ha avuto occasioni da rete, ha avuto pochissimi palloni giocabili. Contro il Como Palladino potrebbe provare Zaniolo punta, è una mossa che mi aspetto di vedere".