VIDEO - Milenkovic premiato dal Nottinham, è lui il miglior giocatore della splendida stagione del Forest

Nonostante la beffa nel finale, c'è grande entusiasmo in casa Nottingham Forest per la splendida stagione conclusa ieri da Milenkovic e compagni. L'ultima sconfitta casalinga contro il Chelsea ha condannato il Forest al settimo posto, che vale la Conference League. Fino all'ultima giornata era tutto aperto sia per la Champions League che per l'Europa League.

Un'annata comunque magnifica per la squadra di Nottingham, che ieri ha premiato l'ex difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic come miglior giocatore della stagione. Questo il video della premiazione del giocatore serbo davanti ai suoi tifosi: