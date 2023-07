"Non capisco chi critica Castrovilli. La Fiorentina gli ha pure offerto meno del suo ingaggio attuale"

Stefano Cecchi, giornalista e sfegatato tifoso viola, è intervenuto a Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina:

“Infantino? Ben venga, ma non sarà il giocatore che darà il voto al mercato. Mi aspetto che da qui al 31 agosto vengano fatti altri colpi. Grabara e Sutalo sarebbero due ottimi giovani già con esperienza europea”.

Poi su Castrovilli: “Non capisco perché Firenze lo critichi. Da quello che so io, la Fiorentina gli ha offerto un prolungamento di contratto a cifre più basse di quelle attuali, facendo storcere la bocca al ragazzo. Il giocatore inoltre ha chiesto garanzie sul suo ruolo in squadra e la sua collocazione nel 4-2-3-1”.