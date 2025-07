Amatucci: "Per me è sempre stato un sogno giocare in Spagna. Sono perfetto per il Las Palmas, l'obiettivo è tornare ne LaLiga"

Lorenzo Amatucci, centrocampista di proprietà della Fiorentina passato ieri ufficialmente al Las Palmas in prestito, ha parlato da giocatore del club delle Canarie ai canali ufficiali della società spagnola de LaLiga2.

Le parole di Amatucci

“Sono molto felice. È sempre stato un sogno giocare in Spagna per il mio modo di giocare. Sono un giocatore di personalità, mi piace giocare con il pallone: perfetto per questa squadra e questo club”.

Il messaggio ai tifosi

E sugli obiettivi ha detto: "Ai tifosi dico è tutto pronto per fare una grande stagione. Raggiungeremo l’obiettivo di tornare ne LaLiga”.