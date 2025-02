FOTO - A casa Dodô saranno presto in cinque! Il terzino della Fiorentina pronto a diventare padre ancora una volta

Il terzino della Fiorentina Domilson Cordeiro Dos Santos Dodô è già padre, di due splendidi bambini. E non saranno gli unici: per il classe '98 sta per arrivare una nuova bella avventura in famiglia.

Dodô pronto a diventare ancora padre

Dodô è pronto a diventare padre per la terza volta. Lo annuncia lui insieme alla compagna sui social, con uno scatto e una descrizione che non lasciano spazio a interpretazioni.

Qui sotto, la foto pubblicata su Instagram dalla coppia: