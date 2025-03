Anche all'estero hanno messo gli occhi su Tudor. Ci pensa la squadra francese di Nzola

Si era parlato anche di Igor Tudor in ottica Fiorentina nel caso in cui Palladino fosse stato sollevato dall'incarico durante il periodo no dei viola. Il suo nome rimane nel taccuino di Pradè, ma sull'ex allenatore di Hellas Verona e Lazio ci sono diverse squadre pronte a offrirgli un contratto per la prossima stagione.

Tra queste, come scrive tuttomercatoweb.com, c'è anche il Lens, club francese attualmente nono in Ligue 1 che potrebbe decidere di non proseguire con Will Still. Lens che, lo ricordiamo, è l'attuale club di M'Bala Nzola.