Niente da fare per un top player del Napoli contro la Fiorentina. Conte dovrà farne a meno insieme ad altre due pedine

Sarà il Napoli il prossimo avversario della Fiorentina in Serie A. Dopo il pareggio al vertice contro l'Inter dell'ultimo turno di campionato, i partenopei affronteranno i viola per provare a non perdere contatto con la posizione di vertice, ma dovranno fare a meno di alcuni giocatori fondamentali.

Come scrive La Repubblica, Conte dovrà infatti aspettare ancora un po' prima di riavere in gruppo Neres, che all'andata aprì le danze al Franchi. Non ci saranno nemmeno Mazzocchi e Anguissa, entrambi alle prese con problemi fisici non da poco.