Bucciantini: "I punti persi sono quelli contro il Lecce, non di San Siro. La Fiorentina dovrebbe lottare per l'Europa League"

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina contro l'Inter è durata troppo poco, si vedeva che i giocatori erano agli estremi delle forze fisiche e mentali. Non mi fa arrabbiare la partita di Milano, piuttosto il secondo tempo contro il Lecce. I punti oggi sarebbero dovuti essere 6, il campionato viola deve essere alla pari con quello delle romane, dell'Atalanta e del Torino, e cioè in lotta per il quinto/sesto posto”.

E poi sul mercato ha aggiunto: “L'acquisto di Beltran è giusto, quando inizierà a girare lui sarà una svolta per tutta la squadra. Ha segnato tanti gol al River Plate e ha vinto il campionato, queste cose hanno un valore. Detto ciò in entrata si sente la mancanza di un difensore centrale, uno che ti desse quelle certezze che Mina non ti può dare. Dodò? L'anno scorso ha fatto due mesi straordinario, ora ha un po' di ruggine”.