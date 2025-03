L'ex direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino, oggi DS del Lecce, ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero, in cui ha parlato anche del suo passato a Firenze.

Corvino racconta dei giocatori e degli allenatori che più gli hanno dato soddisfazioni: "Toni, anche se non è un centrocampista, aveva un modo geometrico di cercare il gol, così lo associo a Mondrian. Vlahovic, invece, per me è un futurista: Balla o Boccioni. Mi avevano detto che non era pronto, ma appena vidi giocare Dusan non me ne andai finché non lo presi, per un milione e mezzo. Fra gli allenatori nessuno mi ha mai deluso, ma Sinisa Mihajlovic è stato quello che ho sentito più mio. Eravamo in simbiosi sia sotto l’aspetto tecnico che umano”

L'ex DS della Fiorentina risponde poi ad una domanda particolare "Sesso pre-partita? Guardi, una trombata non fa mai male… Io quando posso partecipo alla vita degli atleti, ma sono principalmente un manager”.

infine uno sguardo al passato in una carriera ormai pluridecennale “Ho perso dei treni importanti per mia scelta, ma non ho mai sentito di tradire chi mi ha dato fiducia. Non ho rimpianti. Ho realizzato i miei sogni”.