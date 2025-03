Fiorentina e Betis si fanno l'occhiolino per la semifinale? Intanto, un attaccante brasiliano sta trascinando la squadra di Pellegrini - VIDEO

Rimontando il Panathinaikos, la Fiorentina si è assicurata il diritto di avanzare ai quarti di finale di Conference League, dove incontrerà il Celje. Sulla carta, la squadra di Riera è pure inferiore a quella appena superata di Rui Vitoria, un buon auspicio per i ragazzi di Palladino che adesso possono tornare a concentrarsi anche sul campionato.

Fiorentina-Betis in semifinale?

Uno sguardo al tabellone, a questo punto, si fa obbligatorio. Con il poker di ieri sera del Betis rifilato al Vitoria Guimaraes (affrontato dai Viola nella Fase Campionato, incontro finito 1-1, ndr), gli spagnoli si proiettano verso la semifinale. Ovviamente, così come la Fiorentina dovrà superare l'ostacolo sloveno, anche gli andalusi dovranno fare il loro contro i polacchi dello Jagiellonia, ma l'incrocio italo-iberico adesso si fa più concreto.

Intanto Pellegrini si gode il suo nuovo attaccante

Intanto, c'è un giocatore che ha cambiato letteralmente i connotati della formazione dello storico tecnico Manuel Pellegrini. Ex United, arrivato a gennaio da Manchester, Antony con quello di ieri sera è arrivato a quota 8, fra gol e assist. Precisamente quattro reti e altrettanti passaggi decisivi per il funambolo brasiliano che all'Old Trafford non riusciva ad esprimersi. Ecco il bel gol che ha messo il punto esclamativo sulla vittoria del Betis in Portogallo:

Il video del gol