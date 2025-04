Il primo a commentare il pari della Fiorentina a Milano è Dodo, a Dazn, iniziando dall'assist servito a Kean:

"E' bellissimo perché abbiamo un rapporto meraviglioso, ora siamo arrivati a 4 assist, ne manca 1 per farmi pagare la famosa vacanza che abbiamo scommesso. Siamo contenti per il momento che sta vivendo, è il nostro bomber.

La sfida con Theo? E' un terzino sinistro che mi piace molto, è uno dei migliori in questo momento. Abbiamo parlato e rimesso tutto a posto a fine partita, è stata una bella sfida contro di lui. Mancano 7 partite ora e abbiamo bisogno di mantenerci così e di vincere. E' un momento difficile del campionato, abbiamo un obiettivo dentro di noi.

Meglio il mio gol o quello di Ranieri? Secondo me il mio perché ho preso la palla al volo (ride ndr).

Come siamo cresciuti? Abbiamo parlato dentro di noi, sappiamo di aver passato un momento di sofferenza di 2-3 partite. Non dobbiamo perdere i punti che abbiamo perso in campionato, con Torino e Verona. Dopo Atene ci siamo confrontati dicendo di alzare il nostro livello e questo è l'atteggiamento della squadra".