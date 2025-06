Altro successo di misura per l'Italia U21 agli Europei di categoria dopo il successo contro la Romania per 1-0. Grazie a un altro 1-0, quello maturato in serata contro la Slovacchia, gli azzurrini guadagnano l'accesso ai quarti di finale dell'Europeo. Basta il gol di Casadei al 7' di gioco alla squadra di Nunciata per per agganciare la Spagna in vetta al girone A e staccare il pass per la prossima fase. Nell'ultima giornata dei gironi ci sarà la sfida al vertice tra Italia e Diavoli Rossi per determinare la vincitrice del gruppo.

Per il centrocampista della Fiorentina Ndour altra gara da titolare e con 90 minuti in campo. Un'ammonizione presa al 74'. Per l'altro viola, Bianco, ancora panchina.