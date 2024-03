Belotti: "Un immenso piacere averti conosciuto, mi hai trasmesso fin da subito l'amore per questi colori. Buon viaggio direttore"

L'attaccante della Fiorentina Andrea Belotti, attraverso alcune righe pubblicate in un post Instagram, ha voluto ricordare il direttore Joe Barone. Ecco le parole del numero 20 viola: “Averti conosciuto è stato per me un immenso piacere. Mi hai trasmesso da subito tutto l’amore che provi per questa società e questi colori”.

E aggiunge: “Ci impegneremo a portare in alto il tuo nome e quello della tua squadra del cuore, che per te è una famiglia. Buon Viaggio Direttore. Grazie”.

Di seguito, il post: