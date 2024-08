Dalla Francia al Viola Park: Beltran corre da Palladino. L'argentino si allena subito e ha fretta di scalare gerarchie

Venerdì sera l'eliminazione cocente dal torneo olimpico, chiuso con zero reti, e neanche 24 ore dopo lo sbarco a Firenze, con un viaggio per fortuna breve dalla Francia. Per Lucas Beltran è subito ora di tornare a pensare alla Fiorentina: non ci saranno pause tra le Olimpiadi e la Serie A per l'argentino, anche perché ci sono appena due settimane davanti prima che inizi il campionato.

Come riporta Repubblica, da oggi il numero 9 viola si allenerà al Viola Park e assisterà al test di stasera dei compagni contro il Montpellier: se non altro per Palladino un'alternativa in più ad un reparto che fin qui ha contato sì su Kean ma anche su elementi in uscita come Kouame, Brekalo e Ikoné.