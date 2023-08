La Fiorentina continua a sondare il terreno per un centrocampista nel caso in cui, come tutti si augurano, Amrabat saluti la società viola prima della fine del mercato. Molto dipenderà anche dalla partita di stasera contro il Rapid Vienna in Conference. In base al risultato, poi, nelle ultimissime ore di mercato ci si potrà aspettare uno sprint o meno die dirigenti viola per completare la rosa.

Centrocampo, dicevamo. Come riporta il Corriere dello Sport, la Fiorentina ha fatto un tentativo (a vuoto per il momento) con la Salernitana per Lassana Coulibaly. In divenire, invece, la situazione Demme: nelle intenzioni ci sarebbe l’idea di risolvere con il Napoli e poi firmare un biennale a Firenze. La cosa ha tutti i connotati per diventare una battaglia.