Arriva la conferma dell'Empoli sul grave infortunio di Kouamé: c'è lesione

Attraverso una nota ufficiale l'Empoli ha confermato le non buone sensazioni sull'infortunio di Christian Kouamé, attaccante della Fiorentina in prestito al club toscano.

La nota del club

“Empoli Football Club comunica che gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Christian Kouamè, uscito durante la gara contro il Cagliari, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro”.

Futuro tutto da scoprire

Per lui la stagione è ovviamente finita, con la riabilitazione che sarà molto lunga. In bilico, a questo punto, anche il suo futuro in azzurro, oltre che quello in viola, tutto più che mai da vedere, considerato anche che è la seconda volta che il classe '97 ivoriano incappa in un grave stop di questo tipo.