Il procuratore Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio del mercato della Fiorentina, partendo da Franck Kessie: “E' un calciatore che conosce bene il nostro campionato, uno dei pochi che dopo aver fatto benissimo all'Atalanta è riuscito a ripetersi anche altrove, nel suo caso al Milan. Parliamo di un centrocampista completo che abbina forza e qualità, chiaramente le ultime due stagioni le ha fatte in Arabia quindi bisogna capire quanto sarebbe capace di rigettarsi in Serie A a livello di testa e motivazioni. So che si è proposto a varie società tra cui la Roma, ma neanche il suo ex allenatore Gasperini ad oggi ha espresso l'intenzione di riprenderlo”.

“Kessie è il profilo giusto”

Poi ha aggiunto: “La sua esperienza al Milan s'è conclusa positivamente, è un giocatore che non si discute a livello tecnico ma sarà importante capire come sta a livello fisico e mentale. La Fiorentina deve cercare un giocatore funzionale a un prezzo non eccessivo, e Kessie corrisponde sicuramente a questo profilo. Ad oggi Pioli ha a disposizione tanti centrocampisti tecnici e bravi a buttarsi nello spazio, quindi gliene serve almeno uno di interdizione".

“Molto dipenderà da Pioli”

Sempre sul centrocampo: “Fagioli è un'incognita, anche alla Juve si alternava tra il ruolo di regista e quello di mezz'ala. Sarà interessante capire come si disporrà in campo Pioli, il gioco offensivo è seducente ma questo allenatore ha troppa esperienza per non sapere che a centrocampo è fondamentale avere anche tanta sostanza oltre che la tecnica e i piedi buoni”.