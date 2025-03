L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato così a Radio Bruno Toscana: "Dodo è un giocatore particolare, a volte lascia qualcosa per strada a livello tattico ma secondo me ha bisogno di tutta la fascia per rendere al meglio. In altre parole lo vedo meglio come quarto di difesa che come quinto di centrocampo. Con il 352 la miglior difesa secondo me sarebbe Ranieri-Comuzzo-Pablo Mari, con Pongracic in panchina. A centrocampo vorrei vedere Fagioli, Cataldi e Folorunsho. Ovviamente Gosens e Dodo come esterni e poi Gudmundsson davanti insieme a Kean".

“Adli e Fagioli insieme? Difficile se giochi così”

Su Fagioli e Adli: “Se voglio fare una partita di possesso palla in cui comando il gioco, possono coesistere. Ma con una Fiorentina che aspetta e riparte, come quella che abbiamo visto ultimamente, forse entrambi non possono giocare. Non sono incontristi, se giochi di rimessa c'è bisogno di gente che corre e recupera palloni”.

“Guai a sottovalutare la Conference”

Sulla Conference: “Non bisogna sottovalutare la gara d'andata col Celje. Bene mettere la migliore formazione all'andata e poi, in caso di risultato rassicurante, risparmiare qualcuno al ritorno. Detto questo, contro certe squadre più che gli uomini contano la testa e l'atteggiamento. Abbiamo visto la Fiorentina faticare, soprattutto negli approcci, anche con avversari sulla carte nettamente inferiori”.