Quella data indicata da Pioli che apre una ferita all'interno della Fiorentina. Vincerla e poi dimenticarsela!

Vincerla e poi dimenticarsela per continuare a crescere. È questo l'atteggiamento mentale di Firenze ma anche della Fiorentina nei confronti della Conference League, che verrà giocata dalla squadra per il quarto anno consecutivo.

Primo atto

Ieri c'è stato il primo atto di questa competizione con il sorteggio per il play off e con i viola che si ritroveranno davanti il 21 e 28 agosto prossimi la vincente di Polissya e Paksi: una formazione ucraina o una ungherese dunque, prima di poter accedere al maxi girone iniziale.

La data che fa male

Fin dal primo giorno di lavoro con la squadra, scrive stamani La Gazzetta dello Sport, il tecnico, Stefano Pioli, ha scritto sulla lavagna dello spogliatoio un messaggio chiaro, indicando la data dell'ultimo trofeo conquistato dalla Fiorentina: 13 giugno 2001 (Coppa Italia vinta contro il Parma). Da allora ad oggi sono trascorsi 24 anni e non ci sono stati più trofei da mettere in bacheca per la prima squadra maschile.

La lavagna

Già, la lavagna. Uno strumento che Pioli usa spesso per motivare i propri giocatori. Oltre alla data dell'ultima vittoria viola, l'allenatore gigliato ha anche scritto per esempio la frase pronunciata da Massimiliano Allegri del Milan, che non ha indicato la formazione gigliata tra quelle in corsa per i primi quattro posti della classifica.