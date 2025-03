Fiorentina-Juventus o Atalanta-Inter in CHIARO? Arriva la decisione di DAZN

La prossima giornata sarà ricca di sfide importanti, con molti significati e punti pesanti in palio. In particolare ci saranno due match in cui verranno concentrate le attenzioni degli appassionati: Fiorentina-Juventus e Atalanta-Inter.

E DAZN che detiene i diritti di questi due match, doveva scegliere quale trasmettere in chiaro (gratuitamente). Niente Fiorentina purtroppo, alla fine la scelta è ricaduta sull'incontro di Bergamo, che avrà inizio alle ore 20.45 di domenica prossima.

Un'altra volta l'Inter: DAZN aveva già trasmesso una partita della formazione guidata da Simone Inzaghi in questa modalità, ovvero la roboante vittoria all'Olimpico contro la Lazio (6-0). In quell'occasione c'era stata un'ottima risposta di pubblico alla trasmissione del match.