Nicoletti: "Sohm è stato pagato eccessivamente, ma con Pioli..."

Costantino Nicoletti, operatore di mercato e opinionista calcistico, ha detto la sua sul neo acquisto della Fiorentina, Simon Sohm, a TMW Radio:

“È stato pagato troppo”

“Sohm è stato pagato eccessivamente a mio avviso, ma mi auguro di poter essere clamorosamente smentito”.

“Speriamo che con Pioli…”

"E' un calciatore fisico, se ne parla bene da diverso tempo ma non ha mai fatto quello scatto in più per essere anche determinante. Speriamo che Pioli ci abbia visto giusto con lui e che trovi quel mastino che serve in mezzo al campo".