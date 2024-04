Il Var protagonista a Napoli: Gli azzurri restano a tiro per la Fiorentina. L'Atalanta liquida l'Empoli. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Succede tutto nella ripresa tra Napoli e Roma. La partita del Maradona finisce 2-2 dopo diversi capovolgimenti di fronte e un Var protagonista della gara.

Va in vantaggio la Roma al 59' con un calcio di rigore trasformato da Dybala con Meret che intuisce il tiro ma non arriva a respingerlo. Al 64' pareggio di Olivera anche se è decisiva la deviazione di un giocatore giallorosso nella circostanza.

Poi entra in scena il Var: è lui a segnalare un tocco di Sanchez in area sul polpaccio di Kvaratskhelia. Osimhen trasforma il penalty. All'87' pareggio definitivo siglato da Abraham di testa (non segnava da un anno); il guardalinee aveva segnalato fuorigioco nella circostanza, ma tramite il video, l'offside viene tolto e viene assegnata la rete ai giallorossi.

Il Napoli resta a tiro per la Fiorentina, la Roma porta a casa un punto che può essere prezioso in chiave qualificazione Champions.

Contemporaneamente l'Atalanta ha superato l'Empoli per 2-0 in casa con i gol di Pasalic e Lookman.

Questa la nuova classifica: Inter 89, Milan 70, Juventus 65, Bologna 63, Roma 59, Atalanta* 57, Lazio 55, Napoli 50, Fiorentina* 47, Torino 46, Monza 44, Genoa 39, Lecce 36, Cagliari 32, Empoli 31, Frosinone 31, Verona 31, Udinese 29, Sassuolo 26, Salernitana 15.

* Una partita da recuperare