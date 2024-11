Ex giocatore di Como e Fiorentina, Luca Cecconi ha parlato a Radio Bruno in vista del confronto tra le due compagini di cui ha vestito la maglia in carriera.

‘Non è semplice trovare un’alternativa a Kean. Beltran può fare tutti i ruoli'

"Alla Fiorentina serve un'alternativa a Kean, che sta facendo molto bene, è in un momento fantastico ed è il titolare. Serve un calciatore che non può essere meglio di lui… bravo, ma non troppo, nè troppo meno. Il concetto di alternativa non è semplice da trovare, perchè è complesso trovare un calciatore bravo e che non rompa le scatole al titolare. Ci sono tante esigenze che non possono stare insieme. Beltran per me può fare tutti i ruoli o quasi, per la sua intelligenza. Ora sta giocando da seconda punta ma è arrivato come centravanti e su di lui si può contare. Può giocare anche assieme a Gudmundsson. Ranieri era molto falloso poi ha saputo cambiare rendendosi conto che non avrebbe potuto continuare a giocare così, Comuzzo si sta dimostrando molto bravo".

‘Piansi quando la Fiorentina mi sacrificò per prendere Diaz’

“Dopo il primo anno in viola andai all'Empoli in prestito, poi tornai alla Fiorentina, coi Pontello in presidenza e l'uscente Baretti. La società viola voleva Ramon Diaz dell'Avellino e per mandare in porto l'affare economicamente dovettero cedermi nuovamente all'Empoli… mi ricordo che piansi come un bambino perché affezionato alla viola”.

“Il Como in alcune gare ha sviluppato gioco e buone prestazioni ottenendo dei punti, in altre non ci è riuscito. Quando non ha ottenuto risultato è perchè non è saputo esprimersi bene: il Como è ancora alla ricerca del proprio equilibrio in campo, dopo aver cambiato tanti calciatori”.