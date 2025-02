Piccinini perde di mano la partita e concede molto a Goldaniga. Zaniolo, la trattenuta c'è, però...

La partita tra Fiorentina e Como è stata diretta da Marco Piccinini della sezione di Forlì.

Goldaniga, di tutto e di più…

Il problema principale è che perde la gara di mano nella ripresa e lascia fare di tutto in particolare a Goldaniga. Fa passare senza prendere provvedimenti disciplinari una sua entrata su Fagioli che era da giallo. Lo ammonisce dopo un corpo a corpo con Folorunsho. Altra tensione creata dallo stesso Goldaniga con Mandragora, ma anche in questo caso…Un rosso per lui ci starebbe eccome.

Trattenuta su Zaniolo ma…

Zaniolo ha richiesto un rigore per una trattenuta di Dossena. C'è, ma sembra leggera, non da assegnazione di un calcio di rigore per i viola.