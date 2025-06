Corriere dello Sport-Stadio: Mandragora si guarda intorno, in Italia e all'estero

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo: “Fioredin”. E ancora: “Colpo Dzeko”. Ovviamente si parla dell'ultimo acquisto della Fiorentina.

Pagina 18

In primo piano: “Fiorentina preso Dzeko”. Sottotitolo: "I viola si assicurano un attaccante ancora decisivo Un anno per 1,8 milioni più bonus e un altro legato a presenze e gol: Pioli decisivo per il sì del bosniaco". Di spalla il commento sempre su Dzeko: “Il campione non tramonta”.

Pagina 19

Qui leggiamo: “Kean a peso d’oro pressing arabo”. Sottotitolo: “L’Al Qadsiah ha avviato i contatti e ha i 52 milioni della clausola: la Fiorentina e Moise riflettono”. In taglio basso: “Mandragora, operazione rinnovo”. Occhiello: “Il centrocampista ha già estimatori in Italia e all’estero”. All'interno del pezzo è scritto: “Nel frattempo l’entourage del giocatore si guarda intorno: sono iniziati i primi contatti esplorativi con altre squadre italiane, incluse Napoli e Bologna, ma anche straniere”.