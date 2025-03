L'analisi a Dazn da parte del tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta con la Fiorentina:

"Bisogna sempre guardare avanti nella vita, noi abbiamo otto partite da giocare, cinque in casa, siamo ancora competitivi. Nonostante la sconfitta di oggi ci rimane ancora margine su quelle dietro ma è chiaro che dobbiamo cambiare marcia.

La prima settimana siamo rimasti ad allenarci in 4, poi senza emerso in 3. Le Nazionali ci sono state per tutti ma oggi non avevamo dinamismo e le gambe per poter mettere in difficoltà la Fiorentina e giocare una partita all’altezza del solito. Ci abbiamo messo del nostro perché nel primo tempo abbiamo fatto meglio noi ma l’abbiamo complicata con quel gol concesso alla fine. Quando capitano queste giornate devi avere la forza di archiviarle e non pensarci troppo.

Rimane il fatto che in queste otto partite ci sono tante squadre in pochi punti, ci sono scontri diretti un po' per tutte e abbiamo una serie che dobbiamo sfruttare bene perché anche le altre si toglieranno punti a vicenda.

Il più attivo è stato Retegui forse, si vedeva che avevamo pochissimo possibilità anche solo di essere pericolosi. E' facile dire che non avremmo dovuto prendere quel gol perché nel primo tempo le difficoltà erano più per la Fiorentina ma entrambe non erano al meglio".