Martinez Quarta: "Si chiude un'altra stagione con questa meravigliosa maglia, grazie allo staff per questi tre anni, grazie Firenze"

Il saluto di fine stagione arriva da parte del difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, reduce dalla sua stagione top a livello realizzativo.

“Si chiude un’altra stagione con questa meravigliosa maglia - è il pensiero dell'argentino - Voglio solo dire grazie a tutti coloro che ci stanno dietro a noi, magazzinieri, dipendenti, dirigenti, staff medico…a chi ci ha lasciato presto e ha lasciato un vuoto in tutti noi, ma non lo dimenticheremo mai... A tutto lo staff tecnico per questi 3 anni, e augurare il meglio per quello che verrà. E infine a voi che ci avete messo il cuore tutto l’anno, in ogni stadio, e ci avete sostenuto fino all’ultima partita. GRAZIE FIRENZE”.