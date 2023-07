Venuti resterà in Serie A: trovato l'accordo con la squadra di una vecchia conoscenza della Fiorentina

Lorenzo Venuti resterà in Serie A. L'esterno difensivo, svincolatosi dalla Fiorentina dopo la scadenza del contratto, avrebbe infatti trovato un accordo con il Lecce. Lo riporta Gianluca Di Marzio, specificando come per il classe '95 sia pronto un contratto di due anni con opzione di rinnovo in caso di salvezza della squadra salentina.

Per Venuti dunque si prospetta un futuro ancora in Serie A, alla corte di Pantaleo Corvino. Si tratterebbe peraltro di un ritorno, visto che ha già vestito la maglia del Lecce in prestito nella stagione 2018/2019.