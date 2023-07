31enne, dentista, appassionata di poker, ma anche per il giornalismo. E soprattutto ha una brillante e avviata carriera da modella. Questa è Carolina (Carol) Miarelli, fidanzata del nuovo centrocampista della Fiorentina, Arthur Melo.

La compagna del giocatore sembra anche avere tra le sue preferenze anche Firenze: secondo quanto detto da Arthur, il capoluogo toscano è “la sua città preferita”. E il che la rende ancora più simpatica agli occhi dei tifosi viola.

E' già arrivata in città per accompagnare il fidanzato in questo suo cambio importante di squadra che si è appena concretizzato. Tant'è che, come avete già potuto vedere, ha già postato una foto con il giocatore accanto (con la maglia viola addosso) scattata nei dintorni dell'albergo che ospita (momentaneamente) il calciatore.