Enzo Bucchioni, giornalista tifoso viola, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare di De Gea e della sua incredibile stagione con la maglia della Fiorentina:

“Va fatto di tutto per farlo rimanere”

“La Fiorentina cercherà di fare tutto il possibile per allungare il contratto dello spagnolo. Non si può farlo andare via: ad uno come lui gli va dato quello che vuole, non ci deve essere un problema di soldi. Un portiere così a Firenze non si ritrova e la società è stata brava a convincerlo. Per questo motivo, non penso che andrà via dopo che qui si è rimesso in gioco”.

Su Gosens e il modulo

"Parisi qualche garanzia la dà, ma bisogna sperare che Gosens torni il prima possibile. La parola ‘conservativo’ nel report fa capire che probabilmente in altre situazioni si sarebbe dovuto operare. Avere un'alternativa al 3-5-2 ci vuole, come un 4-4-2 sul quale si è lavorato in precedenza. Una squadra più matura deve gestire il 2-0 di San Siro comunque, una palla come quella non doveva arrivare a Jovic".