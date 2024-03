Ospite degli studi di Lady Radio, il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha commentato così le parole di Joe Barone sul tema stadio: "Nardella è nella lista nera della proprietà insieme a me, Antognoni, Pino Vitale, Orlandini e Tenerani. Ormai è un vanto stare nella lista nera. Questa società ha un delirio di onnipotenza, che pensino a rinforzare la squadra e capiscano che ai tifosi interessa che la Fiorentina vinca, non che si alleni al Viola Park. Se si va in Europa League ha senso avere il mega centro sportivo, altrimenti è buono solo per le merende, i matrimoni e le famiglie con i bambini".

“Ma perché Commisso ha scelto Firenze?”

Poi Valcareggi ha aggiunto: “Perché gli americani hanno scelto Firenze? Io all'inizio avevo un bellissimo rapporto con tutti, da Ferrari a Barone e Commisso, poi però hanno fatto delle cose che non mi sono piaciute. Gli ingressi selezionati sono una cosa assurda, ma dove pensano di essere? Firenze ospita migliaia di persone ogni giorno, i fiorentini sono cordiali e generosi, loro invece rappresentano l'opposto. Finché non comprano i giocatori da 30/40 milioni, la squadra non andrà da nessuna parte”.