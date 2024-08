Non solo Sabiri e Christensen, tre calciatori viola attendono di conoscere il loro destino…Krastev in cima alla lista

La Fiorentina è alle prese anche con le uscite in queste ultime due settimane di calciomercato, e tra i calciatori destinati a lasciare ancora Firenze non ci sono soltanto elementi stabilente nel giro della prima squadra. Gabriele Ferrarini e Vittorio Agostinelli ad esempio, non si stanno allenando al Viola Park, poi c’è il bulgaro Dimo Krastev, che è stato convocato per il ritiro viola ed è presente al centro sportivo gigliato, ma ormai da tempo ai margini della squadra di Palladino.

Ai margini: Ferrarini e Agostinelli cercano destinazione

Ferrarini è reduce da un’annata senza successo alla Feralpisaló, con cui aveva iniziato da titolare prima di infortunarsi e restare ai margini tutta la stagione. Il terzino destro classe 2000 era vicino al Pescara ma poi in Abruzzo c’è invece andato un altro terzino in orbita gigliata: Edoardo Pierozzi, 2001 ex Cesena. Il giocatore è sotto contratto la Fiorentina fino al 30 giugno 2025, pertanto questa sarà l’estate dell’addio definitivo dalla società di Rocco Commisso.

L’impatto nei professionisti di Vittorio Agostinelli è stato a dir poco problematico: appena due presenze in due anni per il classe 2002. Dopo aver mostrato alcuni sprazzi di qualità notevoli nella Primavera viola, purtroppo il giocatore non è mai riuscito ad esprimersi con continuità ed al momento il suo futuro è tutto da scrivere. Il giocatore pugliese è gestito da Alessandro Moggi, così come Ferrarini, e l’agente che ormai da anni lavora in maniera proficua e radicata con la Fiorentina dovrà trovare una soluzione per entrambi i calciatori. Anche il contratto di Agostinelli scadrà nell’estate del 2025, il 30 giugno prossimo, e non c’è alcun margine per un futuro a tinte viola del giocatore.

La Fiorentina scommette su Krastev dopo un anno complesso

Situazione diversa quella del difensore classe 2003 bulgaro Dimo Krastev. Tra Catanzaro e Feralpisaló di spazio per il giocatore viola ce n’è stato davvero poco, ma la Fiorentina punta sul calciatore, ed ha rinnovato il suo contratto in scadenza a fine giugno di quest’anno fino al 2027 e ora sta valutando quale passo effettuare per capire come proseguire al meglio la propria carriera. La dirigenza gigliata ha dato fiducia ad un prodotto uscito dopo vari anni di esperienza all’interno del proprio settore giovanile, sperando che possa riscattarsi dopo un primo anno molto complesso al debutto nei professionisti. Ora si attende soltanto di scoprire quale sarà la prossima meta del giocatore nato a Burgas.