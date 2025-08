"Sohm non è un crack e nemmeno il Kessié di tre anni fa, però con Pioli..."

Stefano Cecchi, opinionista sportivo, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare delle ultime in casa Fiorentina, a partire dal nuovo acquisto Simon Sohm:

“Sohm non è un campione assoluto, un crack, ma un buon giocatore. Un buon colpo di prestanza fisica e vede pure la porta. Non è il Kessié di tre anni fa del Milan, ma può dire la sua con un tecnico come Pioli. Adesso bisogna capire se il centrocampo sarà composto da tre interpreti oppure si potrà far bene anche con due soli mediani”.