Folta, anzi foltissima concorrenza per Sutalo. Premier League e Bundesliga in vantaggio sulla Serie A: la situazione aggiornata

Josip Sutalo si allontana dalla Serie A e molto difficilmente la Fiorentina riuscirà a piazzare il colpo in difesa. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, la Dinamo Zagabria non lo venderà a prescindere prima del preliminare di Champions League, con i croati impegnati in queste ore contro l'Astana nella gara di ritorno del secondo turno.

In questo momento le squadre italiane, Fiorentina in primis ma c’è anche il Napoli, sono indietro ed è complicato che il centrale possa arrivare in Serie A, visto che le offerte ricevute fino a questo momento dalla Dinamo sono giudicate troppo basse. In prima fila ci sono due squadre tedesche, il Lipsia, che darà l'assalto definitivo non appena avrà ufficializzato la cessione di Gvardiol al Manchester City, e il Bayer Leverkusen. Poi anche due club inglesi, tra i quali l’Arsenal e la vincitrice dell'ultima Conference League…

Tutti e quattro i club interessati hanno già superato la soglia dei 20 milioni di euro come base. L'altra squadra interessata a Sutalo è appunto il West Ham, che ha incassato dall'Arsenal più di 100 milioni per Rice e potrebbe prenderne altri per Scamacca, avendo in questo modo grande forza economica per provare a prendere uno dei centrali più ambiti in questo mercato estivo.