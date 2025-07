Il noto agente di mercato Giocondo Martorelli ha parlato a Radio Bruno - durante il Pentasport - del mercato della Fiorentina, dei nomi in entrata e soprattutto degli esuberi da vendere.

“L'impressione di questa nuova Fiorentina è positiva, Pioli stesso è uno degli acquisti più importanti: un allenatore così valido ed esperto è senz'altro il miglior innesto della società viola, fatto con intelligenza e tempestività. Se anche Kean rimanesse, sarebbe un altro momento favoloso e importante per la società e i tifosi. Per completare l'attuale rosa e consegnarla a Pioli non c'è fretta, mancano quei due-tre giocatori e da qui alla fine del mercato mi aspetto una squadra molto competitiva e ampia. Le grandi squadre non possono più fare a meno di avere una rosa profonda”.

“Tutte le squadre hanno molti giocatori nel proprio organico, la Fiorentina non è l'unica ad avere esuberi: provare a dar via giocatori con contratti abbastanza alti diventa quindi complicatissimo. Ad acquistare sono tutti bravi, ma se non fai cassa… La priorità della Fiorentina è sicuramente quella di dar via due o tre giocatori, poi si tufferanno sui loro obiettivi, ma sono sicuro che la società ha già preso rapporti con i diretti interessati. Ad esempio, per qualità e per età, Sohm sarebbe un ottimo acquisto, ma il Parma è bottega cara perché valorizza i propri giocatori: sicuramente si parlerà di una cifra attorno ai 20 milioni, ma ripeto, se la Fiorentina non vende prima, diventa complicato".

“Il tridente offensivo della Fiorentina è straordinario, ma deve essere adeguatamente supportato a centrocampo. Ci penserà Pioli man mano che si va avanti con la stagione, a metterli bene in campo: ancora è presto dare indizi definitivi in tal senso. Sottil esterno a destra? Per caratteristiche non gliel'ho mai visto fare, la fase difensiva non gli appartiene pur se fosse predisposto: se Pioli lo trasforma, fa qualcosa di straordinario”