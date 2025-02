L'ex attaccante della Fiorentina Luis Oliveira ha espresso il suo parere a La Nazione su chi dovrebbe giocare come vice-Kean oggi contro il Como e su altri singoli in maglia viola.

“La Fiorentina ha carattere, e se non c'è Kean…”

Oliveira ha commentato: “La Fiorentina ha carattere, Palladino sta facendo un gran lavoro. E vero, manca Kean per squalifica, ma in attacco c'è tanta qualità per sostituirlo. Al posto di Moise per me deve esserci Beltran, è un giocatore che mi piace tantissimo. Si sta ritagliando spazio più indietro, ma li ci può giocare”.

"La Champions? La Fiorentina può fare di tutto"

E ha aggiunto: “Sono convinto che anche Gudmundsson possa fare la differenza e Zaniolo darà una grande mano. Ha bisogno di lavoro e continuità, ma questa è la sua occasione. Se la squadra di Palladino è da Champions? Si, la Fiorentina può fare tutto. Era calata, ma si è già ripresa. Lo si è visto anche con l'Inter”.