Disponibilità totale da parte di Zaniolo per interpretare il ruolo di centravanti: lui e Beltran possono essere interscambiabili

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di oggi si legge come, per la partita tra Fiorentina e Como, una delle principali curiosità sia legata all'esordio dal primo minuto di due nuovi arrivati in maglia viola, ovvero Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo, arrivati a gennaio e subentrati nella sfida di San Siro con l'Inter.

Zaniolo vuole stupire

Viene specificato quanto entrambi siano elementi duttili, in grado di dare nuovi spunti di gioco e in più hanno fame e voglia di mettersi in mostra con gol e giocate. Mettendo il focus su Zaniolo, va evidenziato che ha segnato l'ultima rete in Serie A con la maglia dell'Atalanta lo scorso 14 dicembre a Cagliari, e ora vorrebbe stupire i suoi nuovi tifosi al ‘Franchi’.

Zaniolo e Beltran interscambiabili

Il ruolo di centravanti non è la sua comfort zone, ma si è messo a totale disposizione dell'allenatore come prima punta in caso di necessità. Lo ha detto a parole nella conferenza di presentazione e lo vorrebbe dimostrare oggi con i fatti. Nella Fiorentina sarà prezioso nel suo ruolo ideale, sulla trequarti, al centro o esterno, ma senza Kean può essere chiamato a fare un compito diverso. E fra Zaniolo e Beltran basterà fare alcuni passi avanti, indietro o laterale per rendersi interscambiabili. In settimana Palladino ha provato più soluzioni e alla fine l'11 iniziale che verrà schierato sarà l'ideale per cambiare volto alla squadra in ogni momento, perfino senza sostituzioni.