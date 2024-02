L'Inter vince anche in Champions League, ai nerazzurri basta Arnautovic per l'andata. Battuto l'Atletico di un Savic nervosissimo

Si sono appena conclusi i due ottavi di finale di questo martedì di UEFA Champions League.

L'Inter conquista un importantissimo successo contro l'Atletico Madrid. A San Siro l'andata termina 1-0 al termine di un match per larga parte in mano ai nerazzurri. A inizio ripresa Arnautovic sostituisce un Thuram acciaccato e sciupa almeno due limpide occasioni da gol, ma si fa perdonare segnando l'unica rete della serata intorno all'ottantesimo.

Savic entra e… rischia

Per l'Inter di Inzaghi è un risultato che sta quasi stretto, anche se rimane l'evidente vantaggio verso il ritorno al Wanda Metropolitano. Nell'Atletico Madrid, gioca un tempo intero (il secondo) l'ex Fiorentina Stefan Savic, che dopo l'ammonizione rischia fortemente di essere cacciato fuori dal campo per proteste plateali. Solo richiamata verbale per lui, nonostante abbia visibilmente mandato a quel paese il direttore di gara.

Da segnalare anche l'altra partita di stasera, PSV-Borussia Dortmund, terminata 1-1.