L'agente di Giacomo Bonaventura, Enzo Raiola, ha parlato del suo assistito a Sportmediaset spendendo parole al veleno verso la società viola. Sentite come ha definito i dirigenti della Fiorentina:

“Preferisco non parlare perché devo ancora avere un confronto con Bonaventura per capire cosa vorrà fare in futuro. Preferirei stare in silenzio sulla Fiorentina… ma lo farò quando questa storia sarà finita".

E ancora: “Ci sono alcune situazioni ancora da chiarire. Parlo di persone un po' permalose sotto alcuni aspetti e quindi voglio evitare di esprimermi adesso".

Infine: "Sempre aperto io, il mio cellulare è acceso, gli altri stanno facendo altre riflessioni. Bonaventura sta continuando a fare il suo percorso, parliamo di un professionista al 100% che non ha problemi. Ancora è prematuro: al momento giusto ci confronteremo con loro e vi faremo sapere".